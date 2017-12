Industria auto migreaza de la productia de masa catre personalizarea produselor, iar autovehicul conectat devine o realitate. Totodata, fidelizarea clientului prin crearea unei experiente digitale captivante sta la baza succesului serviciilor post-vanzare, iar asteptarile majore ale clientilor sunt legate de serviciile de preluare si livrare, precum si de aplicatiile online ce ar usura accesul la toate serviciile producatorului. Sunt cateva dintre concluziile unei analize referitoare la industria auto.



Ensight Management Consulting este o companie specializata in consultanta in management, care a redactat o analiza bazata pe rezultatele unui studiu publicat de partenerul Eurogroup Consulting si ESCP Europe. Studiul evidentiaza schimbarile majore din industria auto, de la structuri traditionale catre o industrie inteligenta conectata digital(i) si cum asteptarile clientilor, obisnuiti cu solutii digitale, transforma radical sectorul serviciilor auto. Astfel, analiza a dus catre varii concluzii: Industria auto tinde sa migreze de la productia de masa catre personalizarea produselor. De asemenea, conceptul de autovehicul conectat devine o realitate si se va vedea un progres major in urmatorii ani. In plus, fidelizarea clientului prin crearea unei experiente digitale captivante sta la baza succesului serviciilor post-vanzare, iar asteptarile majore ale clientilor sunt legate de serviciile de preluare si livrare (pick-up & drop), precum si de aplicatiile online ce ar usura accesul la toate serviciile producatorului. Metodologia studiului a presupus cercetari de birou si calitative prin 3 chestionare si interviuri semistructurate cu directori, experti din industrie, dealeri si clienti.



Rezultatele Interviurilor

Trenduri majore identificate de grupul de experti si directori din industrie sunt: cresterea comertului online (B2B si B2C), o nevoie a digitalizarii serviciilor si adaugarea unor functii de conectivitate pentru autovehicule. 85% dintre directorii intervievati au declarat ca ecosistemul digital si serviciile aferente vor deveni principalele surse de venituri si nu autovehiculul in sine, arata sursa citata.

Provocarile cheie evidentiate de acest grup sunt: mentinerea pretului de vanzare al autovehiculelor in timp ce conectivitatea se imbunatateste, imbunatatirea serviciului si a experientei in online a consumatorului, o mai buna gestionare a constrangerilor de timp si cost si adaptarea la modificarile cererii din piata.



Concluziile chestionarului pentru clienti

Sondajul de opinie al clientilor a confirmat trendul de crestere al comertului online si nevoia digitalizarii serviciilor. Aceste concluzii sunt intarite si de un studiu din 2016 asupra comertului online care releva faptul ca 12.6% dintre europeni au cumparat cauciucuri de rezerva pentru autovehicule sau camioane din mediul online. Principalele trenduri identificate de sondaj arata o crestere a asteptarilor clientilor. Clientii considera serviciile de preluare-livrare la dealerii auto ca fiind foarte importante si le-ar fi mai usor sa acceseze serviciile acestora cu o aplicatie online.

Serviciile online la cerere constituie un trend important, dupa cum reiese din studiu. 61% dintre respondenti merg la un centru de servicii auto detinut de compania producatoare insa un procent important, 47%, sunt dispusi sa schimbe centrul de servicii, iar acest lucru inseamna ca programele de recompensare a loialitatii destinate exclusiv proprietarilor, impreuna cu serviciile online, sunt mai mult decat importante in retentia clientilor. „Se pare ca respondentii studiului pun mare valoare pe platforme care ofera transparenta pentru clienti, al carui scop se concentreaza pe furnizarea de servicii accesibile, de incredere si sunt transparente in termeni de costuri si proces. Aceste platforme ofera servicii cum ar fi inregistrarea serviciilor online, estimari de pret, informari despre progresul reparatiei in service si istoricul de service online al autovehiculelor reparate“, mai arata sursa citata.