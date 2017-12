Scania a formulat un recurs impotriva deciziei luate de Comisia Europeana privind normele antitrust la Tribunalul European al UE. Producatorul contesta constatarile si acuzatiilor din decizia Comisiei Europene.

„Scania nu a incheiat nici un acord pan-European cu alti producatori in privinta preturilor. De asemenea, compania nu a intarziat introducerea pe piata a noilor motoare in conformitate cu legislatia UE in ceea ce priveste emisiile de noxe. Pe toata durata investigatiei, Scania a cooperat pe deplin cu cei din Comisia Europeana, furnizand toate informatiile si explicatiile necesare“, arata producatorul suedez.



Pe 27 Septembrie 2017, Comisia Europeana a luat o decizie prin care obliga Scania sa plateasca o amenda de peste 800 de milioane euro, pentru ca ar fi participat la schimburi necorespunzatoare de informatii si intelegeri secrete cu alti producatori europeni de camioane in ceea ce priveste preturile si introducerea tehnologiilor de emisii noxe in perioada 1997-2011.