GEFCO Romania extinderea parteneriatul cu Ford in Romania, o colaborare inceputa in 2012, dupa cum anunta compania de logistica.

In contextul anuntului facut public recent de Ford Motor Company privind inceperea productiei modelului Ford EcoSport in fabrica sa din Craiova, GEFCO Romania sustine activitatea unuia dintre cei mai importanti clienti ai sai din industria producatoare de automobile din Romania, oferindu-i acestuia solutii personalizate de logistica a vehiculelor finite (FVL) si adaptandu-se astfel nevoilor de business, la nivel regional, ale companiei, arata sursa citata.



Compania de logistica va opera transportul pe calea ferata a vehiculelor finite Ford EcoSport catre portul Constanta si catre pietele din Europa de Vest precum Germania, Italia si tarile din regiunea Benelux. „GEFCO Romania consolideaza astfel competitivitatea clientului sau, punandu-i la dispozitie o solutie de transport rapida si reusind astfel sa livreze vehiculele finite Ford catre pietele din Italia si Benelux in doar 4 zile si catre Germania, in 5 zile.“ Compania mai spune ca este singurul operator logistic ce ofera servicii de transport pe calea ferata pentru fluxurile de export ale fabricii din Craiova. Ca solutie auxiliara, sunt oferite si servicii de transport rutier.

Colaborarea pe plan local intre Ford si GEFCO a inceput in 2012, logisticianul gestionand fluxurile de intrare ale producatorului auto prin solutii de transport rutier. Urmatoarea etapa a fost realizata in anul 2016, prin transportul vehiculelor finite si prin servicii de distributie pentru fabrica din Craiova. „Solutia de transport feroviar asigurata de GEFCO a facilitat astfel exportul modelului Ford B-Max catre piata din Germania. Dezvoltandu-se impreuna cu clientii sai si beneficiind de aceasta noua oportunitate de business pentru fabrica Ford din Craiova, GEFCO va asigura transportul unor volume de aproape trei ori mai mari decat cele transportate anterior, Italia si Benelux adaugandu-se, de asemenea, la pietele anterioare de destinatie“, a mai afirmat sursa citata. De asemenea, transporturile feroviare operate pentru Ford, se vor realiza cu ajutorul unor vagoane proprii noi, fabricate special pentru aceasta ocazie.