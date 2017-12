Dupa inaugurarea noului depozit din Mogosoaia in 2016, Alka incepe colaborarea cu CHEP, liderul mondial in solutii logistice de inchiriere a paletilor, pentru simplificarea si eficientizarea proceselor de logistica. In Romania, Alka distribuie incarcaturile de paleti catre 20 platforme de comert modern, 30 de Parteneri Distribuitori si 10 puncte de lucru proprii. Per total, produsele Alka sunt livrate in peste 20.000 de locatii raspandite pe tot teritoriul tarii.



“Nevoia de a ne simplifica procesele si de a reduce costurile a devenit mai pregnanta odata cu dezvoltarea organiaa a grupului Alka, astfel ca am luat decizia trecerii managementului paletilor in sarcina CHEP. Sistemul de schimb cu paleti albi este dificil de gestionat si implica numeroase costuri ascunse, cum ar fi de exemplu achizitia de paleti noi pentru inlocuirea pierderilor sau a celor deteriorati, timpii mari de recuperare si altele. Suntem convinsi ca doar prin specializare ajungem sa performam intr-un anumit domeniu. Astfel CHEP ofera expertiza si o solutie mai eficienta in domeniul logisticii paletilor iar Alka se va concentra pe directiile stategice de activitate - dezvoltare de produse, productie la standarde inalte, vanzare si distributie de calitate, dar si marketing pentru brandurile proprii”, a declarat Ady Hirsch, CEO-ul Alka.

Debutul negocierilor dintre CHEP si ALKA a avut loc in primavara lui 2014. Provocarea principala a fost reprezentata de integrarea tuturor elementelor specifice lantului logistic ALKA (flota proprie de camioane, profilul listei de distributie - comert modern vs. comert traditional vs. export, retea de depozite in tara, etc) intr-unul dintre cele trei servicii oferite pe piata din Romania de catre reprezentantii CHEP. „Dupa un proces indelungat de negocieri, finalizat cu succes, sentimentul a fost ca ambele parti s-au autodepasit in ceea ce priveste eforturile si resursele investite in acest proiect. S-a dovedit faptul ca identificarea corecta a conditiilor de colaborare ulterioara s-a transformat si intr-un obiectiv personal al fiecaruia. Ceea ce ne ofera o satisfactie extraordinara! Suntem determinati sa crestem impreuna: vom sustine, prin serviciile noastre, si noua fabrica ALKA din Ploiesti, fapt care va consolida pozitia ambelor companii in FMCG - ul romanesc, aducand beneficii majore intregului lant logistic in care ne desfasuram activitatea!”, mentioneaza Gabriel Andronescu, Director General al CHEP Romania.