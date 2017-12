Galerie foto/video 1

Producatorul francez a primit „Low Emissions Driveline Award” („Premiul pentru Lant Cinematic cu Emisii Reduse”) pentru Urban Lab 2, vehiculul sau laborator destinat activitatii de distributie. Distinctia, acordata de LUTB Transport & Mobility Systems si PFA Automotive Industry and Mobilities, ca parte a Premiilor pentru Inovatie Solutrans, rasplateste progresul semnificativ si inovatia la nivelul lantului cinematic al vehiculelor de transport.



Cu ocazia primirii premiului, François Savoye, Energy Efficiency Strategy Director la Renault Trucks, a reamintit ca producatorul cu sigla in forma de diamant si-a concentrat cele mai multe eforturi de cercetare-dezvoltare in directia reducerii emisiilor poluante si a subliniat ca „dieselul asigura acum un raspuns eficient necesitatilor sectorului de transport rutier, iar Urban Lab 2 demonstreaza potentialul neexplorat care inca exista, in special in domeniul hibridizarii”.

In plus fata de hibridizarea motoarelor, vehiculul combina tehnologii inovative asociate cu aerodinamica, performanta anvelopelor si interfata de comunicatie intre vehicul si infrastructura, cu scopul reducerii consumului de combustibil cu 13%.

Reamintim ca Urban Lab 2 este rezultatul proiectului cooperativ EDIT (Efficient Distribution Truck), finantat de catre Fondul Inter-ministerial Singular, Regiunea Auvergne Rhône-Alpes, Autoritatea Metropolitana Lyon, Consiliul Departamental Ain si FEDER. Proiectat pe baza unui camion Renault Trucks D Wide Euro 6 diesel de 19 t, Urban Lab 2 tinteste sectorul de distributie urbana si regionala, iar tehnologiile pe care le incorporeaza au fost dezvoltate impreuna cu sase parteneri: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA Lyon (LamCoS) si IFSTTAR (LICIT).