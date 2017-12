Galerie foto/video 1

Cel mai celebru brad de Craciun dintre toti cei pe care incepem sa-i vedem in pietele publice din intreaga lume este cel de 25 m pentru Papa Francis, care va infrumuseta piata Sfantul Petru din Vatican. Anul acesta de transportul lui s-au ocupat firmele poloneze HR Polska si Ol-Trans A.Rybka (prezenta pe piata de 22 de ani, care are o flota foarte diversa, inclusiv 32 de trailere Faymonville, in special MegaMAX, TeleMAX, VarioMAX si ModulMAX), iar pregatirile au fost foarte minutioase, dat fiind faptul ca incarcatura era atat de specifica, de dificil de ancorat si de usor de deteriorat. In special arimarea a fost planificata cu atentie, cele doua firme folosind o semiremorca joasa Faymonville VarioMAX.



Dar partea cea mai grea a proiectului a fost reducerea latimii bradului de la 9 m, cat avea in natura, la 4 m pe timpul transportului. Bradul a fost asezat pe trei cadre de metal ajustabile, concepute special (in fata, in mijloc si la spatele semiremorcii), ceea ce a permis ancorarea lui imediat dupa asezarea pe trailer si prinderea cu funii, chingi si plase de plastic.

Proiectul a inceput pe 11 noiembrie si, dupa parcurgerea a aproape 2.650 km, pe 7 decembrie a avut loc ceremonia speciala de aprindere a luminitelor.