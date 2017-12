Legea italiana din 2016 privind stabilitatea a introdus in mod experimental o scutire de contributie pentru conducatorii auto care efectueaza transport international, iar circulara INPS (Institutul National de Securitate Nationala) nr.167, din 10 noiembrie 2017, a furnizat clarificari si instructiuni de aplicare.

Scutirea de 80% din contributia la asigurarile sociale pentru soferii care efectueaza transport international minimum 100 de zile pe an la bordul vehiculelor de peste 3,5, echipate cu tahograf digital, se refera la o perioada de trei ani (din ianuarie 2016, pâna in noiembrie 2018). Beneficiarii scutirii sunt angajatorii care efectueaza activitati de transport rutier international in numele tertilor, in cont propriu, transport de persoane sau activitati de productie sau de schimb de bunuri si servicii.



Verificarea respectarii conditiilor va fi efectuata prin controlul INPS, in colaborare cu Agentia Nationala de Inspectie si Ministerul Infrastructurii si Transportului. Vor fi supuse verificarii documentele de transport si cartela tahograf, din care pot reiesi teritoriul si activitatea desfasurata, precum si salariile lucratorilor in cauza.

De asemenea, scutirea este conditionata de respectarea pragului de ajutor de minimis, care pentru sectorul transporturilor nu trebuie sa depaseasca 100.000 de euro pe parcursul a trei exercitii financiare. INPS va recunoaste scutirea numai dupa consultarea Registrului National de Ajutoare de Stat, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Economice, si dupa ce constata ca exista disponibilitate in limitele plafoanelor. In cazul in care se dovedeste ca beneficiarul a primit ajutor pentru sume care depasesc pragurile identificate, se va recupera toata subventia, nu numai partea care depaseste pragul de minimis.

Cererile trebuie transmise electronic prin intermediul portalului INPS/DiResCo/TRAS.INT, trebuind sa fie indicat aici lucratorul care a efectuat cele 100 de zile de transport international, atingerea pragului, salariul mediu lunar si rata contributiei aplicate de angajator. Odata ce cererea a fost depusa, INPS va calcula, in termen de 48 de ore, valoarea scutirii datorate, va verifica disponibilitatea resurselor si, dupa caz, va autoriza utilizarea.