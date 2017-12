Pegas cauta sa intre pe piata din Marea Britanie prin parteneri institutionali cu ajutorul carora sa implementeze serviciul de Smart Bike Sharing. Brandul romanesc de biciclete din perioada copilariei comuniste sprijina comunitatea de romani din Marea Britanie prin sponsorizarea unei serii de concerte a trupei hip-hop Parazitii alaturi de Funk Rock Hotel.



Concertele au avut loc in Birmingham si Londra la inceputul lunii decembrie, iar anul viitor va urma o noua serie. Bicicleta Pegas isi are originile in perioada comunista, in 1972, atunci cand a fost fabricata pentru prima data in fabrica de armament din Zarnasti, judetul Brasov. Designul a fost inspirat de bicicletele americane si britanice care imita stilul motocicletelor chopper. Modele similare au cucerit Europa si SUA, insa sub alte denumiri: Raleigh in Marea Britanie, Bonanza in Germania sau High Riser in Austria. Dupa Revolutia din ’89 faimoasa bicicleta nu s-a mai gasit pe piata, insa a fost reinviata 20 de ani mai tarziu, in 2012, de patru antreprenori pasionati, in momentul de fata fiind disponibile 28 de modele noi si peste 200 de combinatii de culori.

Acum, Atelierele Pegas cauta parteneri institutionali in UK pentru a implementa serviciul sau de Smart Bike Sharing. Solutia se bazeaza pe un device montat pe bicicleta cu mai multe functii controlat printr-o aplicatie de telefon. Inovatia adusa prin acest proiect este legata lejeritatea in folosinta a utilizatorului, acesta o poate intrebuinta cat are nevoie si apoi o poate lasa in multe spatii din oras in functie de plasarea sa la finalul utilizarii. Bicicleta vine cu un smart-lock si are geolocatie. Pentru municipalitate proiectul este gratuit, in timp ce pentru utilizator ar presupune un cost de 0,5 lire sterline/30 de minute.