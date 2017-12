Galerie foto/video 1

In anul financiar 2016/2017, Krone a crescut usor in ceea ce priveste vanzarile de vehicule comerciale, pana la o cifra de afaceri de 1,3 miliarde de euro, si si-a mentinut cota de 27,2% din Germania, tara in care a inregistrat venituri de 356,6 milioane de euro, fata de 364,7 milioane de euro in anul anterior. Pe pietele externe vanzarile au crescut de la 855 la 956 de milioane de euro, din care 43,8% in tarile vest-europene (fata de 41% in anul anterior) si 21,6% in est (fata de 26,5%).



In ceea ce priveste masinile agricole, piata a inceput sa-si revina in ultimul timp, in special datorita revenirii pretului laptelui la finalul lui 2016, astfel ca producatorul german si-a sporit veniturile de la 569,8 la 582,8 milioane de euro, din care 27,3% au fost generate in Germania (fata de 25,1% in anul anterior), 33,1% in vestul Europei (fata de 32,4%), 9,9% in est (10,6% in anul anterior) si 14,3% in restul lumii, in crestere fata de 11,4% in anul anterior.

In total deci Grupul Krone a avut o cifra de afaceri de 1,9 miliarde de euro, fata de 1,8 in anul anterior.

In anul financiar 2016/2017 compania a realizat si investitii de 76 de milioane de euro, fata de 37,1 milioane de euro in anul anterior, cea mai mare parte din suma fiind alocata unei noi vopsitorii de la fabrica din Werlte, constructiei unui centru logistic si de piese de schimb la Herzlake si liniei automate de asamblare a componentelor de la Herzlake.

Iar numarul de angajati permanenti a crescut si el de la 4.281 la 4.497.

Bernard Krone, Managing Partner Krone Holding, se declara incantat de aceste rezultate, increzator in viitor si preocupat de cele doua aspecte esentiale care definesc lumea de maine - cresterea populatiei si conectivitatea - care vor duce la o crestere a cererii de alimente si deci si de transport.