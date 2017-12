Anchetatorii belgieni au pus sigiliul ieri pe o companie de transport din Romania suspectata de dumping social si trafic de persoane. In acest raid, care a avut loc la sediul fostei companii de transport De Dijcker, in Vlierzele, au fost confiscate 142 de camioane. O parte din locatia vizata este inchiriata unei familii romanesti care conduce o companie de transport in Belgia, dar care este banuita de mai mult timp de practici ilegale, fiind mai degraba o companie belgiana care se pretinde a fi din Romania, pentru a putea ignora legislatia belgiana.



Actiunea a fost precedata de o serie de plangeri venite din partea localnicilor privind unele neplaceri si incidente, acestea adaugandu-se acuzatiilor ca soferii ar trai in camioane, lucrand la preturi de dumping.

In cadrul raidului, au fost gasiti multi soferi si mecanici care locuiau intr-un container si aveau la dispozitie o toaleta si un dus, dar fara apa curenta. Ca urmare, managerii companiei sunt suspectati si de trafic de fiinte umane. Acum, soferii se pot intoarce in tara lor, cele 142 de camioane fiind confiscate si locatia inchisa.

Pe langa incursiunea din Vlierzele, o alta s-a desfasurat si la casa de la adresa belgiana din Wichelen a managerului roman. In aceasta dimineata au fost efectuate si alte cercetari care au vizat companiile de transport din Flandra de Est si de Vest, care au subcontractat serviciile oferite de aceasta companie.