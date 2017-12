Galerie foto/video 1

Grupul ICTS, care ofera servicii de inchiriere si de intretinere de remorci si solutii de gestionare a flotelor, a incheiat noi parteneriate internationale cu companiile Ekol, Waberer's, Link si CLdN Cargo.

Astfel, ICTS a livrat recent 50 de sasiuri usoare de 45 ft catre furnizorul de servicii logistice CLdN Cargo. De asemenea, grupul a incheiat un acord de parteneriat strategic pentru intretinere, reparare si alte servicii privind materialul rulant, cu Waberer's International Nyrt si grupul polonez Link (achizitionat recent de Waberer's).



Parteneriatul cu ambele companii este in concordanta cu strategia "zero defect" a grupului ICTS, prin care compania se concentreaza pe transformarea in Europa a unei axe bazata pe conceptul de inchiriere si servicii complete.

Grupul ICTS a semnat si un acord extins de inchiriere cu Ekol. Tranzactia se refera la inchirierea a 125 de remorci mega cu prelata Kässbohrer, esalonata in 100 de chirii pe termen lung si 25 de mega-chirii pe termen scurt. Zeebruges este o locatie-cheie pentru ambele companii, grupul ICTS având unitatea principala de lucru in Zeebrugge, unde Ekol si-a stabilit recent conexiunea de tren catre Trieste (Italia). Sinergiile comune sunt imbunatatite de faptul ca grupul ICTS detine autorizatii speciale care permit admiterea in zone cu acces limitat, pentru verificari si reparatii la fata locului ale remorcilor.