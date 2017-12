De la inceputul lui aprilie 2018, toate vehiculele cu greutatea maxima admisa de peste 3,5 t vor trebui sa achite taxele de autostrada si drumuri expres din Slovenia in noul sistem electronic de taxare rutiera numit DarsGo. Astfel, pe reteaua de autostrazi din Slovenia vor putea circula numai vehiculele grele care sunt inregistrate in sistemul de taxare si sunt echipate cu un dispozitiv DarsGo, care nu poate fi transferat de la un vehicul la altul. Sistemul DarsGo va calcula taxele rutiere in mod complet automat in functie de distanta parcursa. Prin noul sisterm, soferii nu vor mai fi nevoiti sa opreasca la statiile de taxare.



Utilizatorii sistemului DarsGo vor putea alege una dintre metodele mai simple de a achita taxele rutiere. Respectiv, plata in avans, utilizand creditul din contul vehiculului, care se depune la un DarsGo servis in numerar, un card de combustibil sau card de plata sau pe www.darsgo.si folosind cardul de plata sau pe baza unei oferte online, transferand bani in contul de tranzactionare al Dars. Exista, de asemenea, posibilitatea de plata ulterioara pe baza unui contract incheiat cu Dars sau prin conectarea contului vehiculului cu cardul de combustibil selectat.

Pentru a deveni utilizator al sistemului DarsGo este obligatorie inregistrarea companiei si a vehiculelor in sistemul DarsGo. Inregistrarea se face pe site-ul www.darsgo.si, unde se inregistreaza compania si vehiculele, ulterior formularul completat este printat, iar dispozitivul DarsGo poate fi luat de la un DarsGo servis, pe baza formularului anterior si dupa achitarea unei taxe administrative de 10 euro, valabila pentru fiecare dispozitiv DarsGo. In cazul companiilor din UE, intreaga procedura de inregistrare si comanda a dispozitivului DarsGo poate fi efectuata online, taxa administrativa poate fi achitata cu un card de plata, iar dispozitivul DarsGo va fi expediat gratuit prin posta. Pentru a inregistra un vehicul in sistemul DarsGo, este necesara prezentarea certificatului de inmatriculare al vehiculului si dovada privind norma de poluare Euro.

Noul sistem DarsGo se va aplica pentru toate vehiculele cu greutatea maxima admisa de peste 3,5 t, pe cand toate celelalte vehicule vor ramane in sistemul de viniete existent.

La trecerea unui vehicul greu printr-o statie de taxare, aceasta va detecta dispozitivul DarsGo instalat in vehicul, utilizand tehnologie bazata pe microunde, care va furniza baza de percepere a taxei rutiere pentru o anumita sectiune de taxare.

Dispozitivul DarsGo va inregistra numarul de inmatriculare al vehiculului si norma de poluare EURO, iar clasa de taxa rutiera va fi specificata de sofer inainte de fiecare cursa, in functie de numarul de osii al vehiculului.

De la inceputul lui 2018, dispozitivele DarsGo vor fi disponibile in cele sapte locatii principale ale DarsGo servis si la partenerii DarsGo servis din benzinariile amplasate in reteaua de autostrazi.