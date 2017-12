Potrivit ACEA, in noiembrie 2017, inmatricularile de vehicule comerciale din UE au inregistrat o crestere de 2,5%, desi ritmul a fost mai lent decat in octombrie. Cererea a fost sustinuta, in principal, de vehiculele utilitare usoare si de segmentul camioanelor grele. Dintre cele cinci piete mari, comparativ cu noiembrie 2016, Spania (+ 15,3%), Franta (+ 9,2%) si Germania (+ 6,1%) au avut rezultate foarte bune, iar la pol opus s-au situat Marea Britanie (-11,8%), Italia (-10%), dar si Romania (-16,9%).



Din ianuarie pana in noiembrie 2017, cererea de vehicule utilitare noi a ramas pozitiva in UE, inregistrand aproape 2,2 milioane de unitati noi, in crestere cu 3,9% fata de anul trecut. Spania a continuat sa conduca (+ 15,1%), urmata de Franta (+ 7,8%) si Germania (+ 3,6%). Pe trend crescator s-a incadrat si Romania, cu un plus de 1,7% (de la 20.966, la 21.318 de unitati). Pe de alta parte, cererea din Marea Britanie a scazut cu 4,6% in aceasta perioada.

