Pe segmentul vehiculelor comerciale usoare, de maximum 3,5 t, in noiembrie cresterea a fost modesta in UE, comparativ cu anul anterior, dupa cum se arata in statisticile ACEA. Rezultatele au fost diferite pe principalele piete: in timp ce Spania (+ 18,4%), Germania (+ 8,5%) si Franta (+ 6,2%) au contribuit pozitiv la crestere, pietele din Anglia (-11,1%) si Italia (-9,4%) s-au contractat. De asemenea, piata din Romania s-a contractat cu 3%, de la 1.394, la 1.352 de unitati.



In primele unsprezece luni ale anului, in UE au fost inregistrate peste 1,8 de milioane de vanuri noi (+4,6%, fata de aceeasi perioada a lui 2016). Spania (+ 17,4%), Franta (+ 8,3%) si Germania (+ 5,2%) au raportat cresteri, in timp ce in Marea Britanie (-4,1%) si Italia (-0,7%) cererea de LCV a scazut. In perioada de timp analizata, in Romania cresterea a fost de 15% (de la 12.756, la 14.670 de unitati).