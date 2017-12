Potrivit ACEA, cererile de vehicule utilitare grele, de peste 16 t, au crescut in noiembrie cu 2,2%, fata de luna similara din 2016 (total 26.727 de unitati). Rezultatele au fost diferite pe cele cinci piete mari ale UE, scaderi fiind inregistrate in Anglia (-18,3%), Italia (-4,1%) si Spania (-1,0%), iar cresteri puternice in Germania (+ 16,2%) si Franta (+ 14,3%). In Romania, piata s-a contractat puternic, cu 45,7% (de la 696, la 378 de unitati).



In primele 11 luni ale lui 2017, piata camioanelor grele a inregistrat o crestere modesta, de 1,1% (273.839 de inregistrari noi). Piata italiana a inregistrat cele mai puternice castiguri (+ 11,4%), urmata de cea din Franta, cu un plus de 6,8%. Cererea de vehicule utilitare grele a ramas relativ stabila in Spania (-0,2%) si a scazut in Marea Britanie (-6,0%). In Romania, inmatricularile pe acest segment s-au restrans cu 20,2%, de la 6.839, la 5.455 de unitati.