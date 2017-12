In noiembrie 2017, inmatricularile vehiculelor comerciale medii si grele, de peste 3,5 t, au fost destul de stabile, comparativ cu noiembrie 2016, insumand 32.787 de noi unitati. Cererea de camioane, potrivit ACEA, a scazut in Anglia (-14,0%), Italia (-13,5%), dar si in Romania (-44,8%), in timp ce o majorare importanta s-a observat in Germania (+ 6,3%). Din ianuarie pana in noiembrie 2017, 337.827 de camioane noi au fost inregistrate in UE, ceea ce arata o performanta stabila (+ 0,3%) in comparatie cu rezultatele din 2016. Majorari au fost raportate in Italia (+ 7,5%) si Franta (+ 6,5%), iar contractari in Marea Britanie si Germania, de 5,6%, respectiv 0,5%. De asemenea, piata autohtona s-a restrans cu 20,2% pe acest segment, de la 7.172, la 5.725 de unitati.