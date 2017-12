In 2017, aproape 10% din livrarile Volvo Trucks au fost autosasiuri Volvo Trucks, o crestere semnificativa fata de anii anteriori. „Am acordat mai multa atentie vehiculelor pentru constructii, observand ca flotele de basculante sunt invechite“, a aratat Peter Erikkson, managing director in cadrul Volvo Group Trucks Romania.



Tot in 2017, 25-30% din cele circa 400 de camioane vandute de Renault Trucks vin din participarea la licitatii, prin intermediul partenerilor. Pe langa cele 120 de camioane din gamele K si C livrate in 2017, Renault Trucks a produs 70 de unitati pentru interventii in situatii de urgenta, urmand ca restul, pana la 200 de vehicule, sa fie livrate anul acesta.

Volvo Trucks estimeaza vanzari de 350 de unitati second-hand la sfarsit de 2017, in Romania. „In acest moment cererea pe partea de vehicule uzate e mai mare decat ceea ce furnizam. Am incercat sa vindem mai mult pachete complete, contracte cu finantare, pentru a putea pastra o buna evolutie a pretului.“

Mai multe amanunte puteti afla din numarul urmator al revistei Tranzit.