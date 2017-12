In pofida inregistrarii unor volume mai mici, Scania a obtinut in 2017 rezultate foarte bune, obtinand o cota de piata estimata la 14% la sfarsit de an. Circa 80% din camioanele vandute de Scania au fost din generatia actuala, iar 20% din noua gama. Singura fabrica care mai produce camioane din generatia curenta este in Zwolle, Olanda, de unde este aprovizionata si piata din Romania, din ratiuni de proximitate. Si aceasta, insa, din aprilie, va trece exclusiv la fabricarea noii generatii. „In 2018 vom continua cu ambele linii de produse, insa modelele din generatia actuala se vor produce doar pana in martie“, a punctat Hakan Sundström, director general Scania Romania & Bulgaria.



Rezultate foarte bune au fost obtinute de Scania si pe zona de service, veniturile fiind mai mari in 2017, dar si cota de piata, comparativ cu 2016. „In 2017 am avut succes pe acest segment cu unele produse livrate de catre fabrica. Ma refer la garantia de sase ani pentru lantul cinematic care echipeaza noua generatie de camioane. Chiar si pentru vehiculele uzate, garantia pentru motor+transmisie, care inainte era de un an, a fost extinsa din octombrie pana la patru ani, in functie de vehicul (vechime, kilometraj), pentru cei care incheie un contract de mentenanta“, a precizat Hakan Sundström.

Rezultate foarte bune a obtinut anul trecut si Scania Credit, mai ales ca in ultimii 3-4 ani clientii romani au inceput sa se comporte, in ceea ce priveste finantarea, asemanator cu orice client international. „Circa 60% din achizitiile de vehicule noi si 80% din cele second-hand se fac acum cu finantare de la noi. Mai mult, penetrarea leasingului operational e de 30% in segmentul vehiculelor pentru distante lungi“, a mai spus Hakan Sundström.

Anul trecut, Scania a vandut 280 de vehicule uzate, din ce in ce mai mult in sistem trade-in (80%), chiar daca la acest capitol Romania inca se situeaza cu mult sub nivelul tarilor vestice. In plus, in ultimii ani, dupa cum afirma Hakan Sundström, clientii mai degraba si-au extins parcul, decat l-au innoit.

Mai multe amanunte puteti afla din numarul urmator al revistei Tranzit.