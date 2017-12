In 2017, MHS Truck & Bus Group a inregistrat vanzari similare de autosasiuri cu 2016, ponderea pastrandu-se covarsitor in favoarea autotractoarelor, circa 84% din piata totala. Pentru acestea, optiunile pentru finantare au mers preponderent pe credit in euro si leasing operational.

MHS Truck & Bus Group a avut si cateva livrari de vehicule in urma unor licitatii, la care a participat, insa, prin intermediul unor parteneri care s-au ocupat de carosarea autosasiurilor MAN.



De asemenea, 2017 a reprezentat un an bun si pentru activitatea after-sales a MHS Truck & Bus. “Am inregistrat cifre mai mari decat in anul precedent, desi parcul auto adresabil activitatii noastre, in calitate de prestator de servicii premium (ceea ce inseamna camioane cu o vechime de pana la zece ani), a scazut considerabil”, au mentionat reprezentantii companiei. “Un grad ridicat de ocupare al service-urilor, campanii active pentru piese de schimb, o structura imbunatatita a agentilor de vanzari mobili, precum si programul de garantie extinsa a pieselor de schimb au reprezentat un real ajutor. Din pacate, infrastructura este in continuare motivul pentru care transportatorii aleg sa opereze curse externe. De aceea, vedem din ce in ce mai putine camioane noi care ruleaza in Romania.”

MHS Truck Service a introdus in mai 2017 in punctele de lucru din Romania garantia extinsa pana la 24 de luni pentru toate reparatiile efectuate cu piese originale MAN, ecoline (piese de inlocuire, reconditionate in totalitate dupa standardele pieselor originale MAN, de catre MAN, de catre producatorul initial sau de catre un furnizor de servicii extern) si accesoriile originale MAN.

