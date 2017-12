Potrivit datelor publicate de DRPCIV, Schmitz Cargobull incheie primele 11 luni ale lui 2017 ca lider al pietei de semiremorci, cu un total de 1.424 de unitati inmatriculate. Un sfert din semiremorcile noi vandute au inlocuit produse vechi, in urma unui proces de trade-in, parte dintre acestea fiind revandute pe piata locala, alaturi de alte unitati provenite din parcurile internationale de vehicule rulate ale retelei Schmitz Cargobull.



Desi au fost si cativa clienti care au cumparat flote mai mari de zece unitati, reprezentantii Schmitz Cargobull apreciaza ca marii jucatori de pe piata de transport international nu au fost la fel de activi ca in trecut. Segmentul automotive a reprezentat un motor de crestere, drept pentru care semiremorcile de volum, respectiv Mega, au fost mai cerute decat cele standard pentru marfuri generale. „Sectorul agricol a continuat sa se dezvolte, inregistrand chiar o usoara crestere la numarul de basculante din aluminiu", a apreciat Constantin Burcioi, directorul de vanzari Schmitz Cargobull Romania. „Anul a inceput foarte bine in primul trimestru, au fost comenzi importante, dupa care probabil ca urmare a modificarilor anuntate in legislatia europeana, in al doilea si al treilea trimestru s-a inregistrat o vizibila scadere a cererii, iar in ultimul trimestru, cand marile companii si-au facut planurile pentru 2018, am constatat o crestere din nou a cererii, moment in care am avut si posibilitatea sa semnam cateva contracte importante care vor fi definitivate in primul trimestru din 2018.”

Mai multe amanunte puteti afla din numarul urmator al revistei Tranzit.