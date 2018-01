Daca in Romania certificarea AEO nu a starnit prea mult interes, in Republica Moldova acest sistem de autorizare s-a bucurat de mult mai mult succes. Reprezentantul Directiei de Organizare a controlului vamal si facilitare a comertului din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Igor Iurco, a subliniat avantajele de care beneficiaza posesorii statutului de agent economic autorizat. „Acestia pot beneficia de un numar redus de controale vamale fata de alti agenti economici, fara statutul AEO, un tratament prioritar in cazul in care este selectat pentru control suplimentar, posibilitatea alegerii amplasamentului pentru efectuarea controalelor vamale, facilitarea accesului la simplificari vamale, prelungirea termenului de plata a dreptului de import pe o perioada de pana la 30 de zile, acces prioritar in punctele de trecere a frontierei de stat si in posturile vamale intern. In plus, chiar daca un vehicul nu este certificat AEO, dar marfa apartine unui exportator AEO, beneficiaza de trecerea pe linia rapida (fast lane).“



Igor Iurco spune ca in Republica Moldova prioritatea la vamuire chiar functioneaza in patru puncte de frontiera cu Romania, unde infrastructura a permis acest lucru, fiind create benzi dedicate celor care poseda statutul AEO am efectuat 40 de reevaluari. Intre acestea, au existat doi agenti economici carora li s-a retras statutul AEO, iar altora trei li s-a suspendat. Acum se lucreaza la noul ghid AEO, ce poate fi disponibil inca de la inceputul acestui an“, a punctat reprezentantul Directiei de Organizare a controlului vamal din Republica Moldova, amintind intre punctele forte ale sistemului vamal national si vamuirea electronica, perspectivele implementarii NCTS si Ghiseul Unic in Moldova.