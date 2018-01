Potrivit directorului adjunct al Directiei Reglementari Vamale din cadrul DGV, Octavian Botea, inca exista destul de multe aspecte de perfectionat, mai ales in ceea ce priveste intarzierile cauzate de cozile din vama, „legate in primul rand de aspecte interne din Directia Generala a Vamilor“. El a precizat in cadrul unei conferinte organizate de Business Mark la finalul anului trecut ca este vorba in primul rand de elemente precum insuficienta personalului sau de faptul ca majoritatea angajatilor au o varsta destul de inaintata si asta deoarece au avut loc mai multe restructurari, iar noi angajari sunt foarte dificil de realizat in prezent.



„Situatia din frontiere e jalnica, atat ca numar de oameni, cat si ca varsta medie sau dotari. Iar toate aceste lipsuri se reflecta si in activitatea celor care le tranziteaza“, a punctat Octavian Botea, completand: „la Sculeni s-a ajuns sa lucreze unul pe linia de intrare, unul la iesire, indiferent ca e zi sau noapte. Ca sa fie totul complet, incepand cu 1 august 2013, teoretic, Vama nu mai exista, transformandu-se in ANAF. DGV este o directie, cum e cea Juridica, de Achizitii, sau de Tehnologie a Informatiei, in cadrul ANAF. Asta inseamna ca pentru orice pas pe care dorim sa il facem e nevoie de 3-5 aprobari si avize, majoritatea de la oameni care nu prea reusesc sa inteleaga ce e Vama si ce vrea ea. Si atunci totul devine foarte dificil.“

Octavian Botea a mai precizat ca aceste proceduri birocratice intarzie luarea unor decizii importante. El a vorbit si despre statutul de agent economic autorizat, concept care se refera la acele firme care sunt atent verificate din punctul de vedere al tuturor procedurilor si care prezinta atat de multa incredere incat pot excede anumitor modalitati obisnuite de control vamal. „Este o prevedere aplicata la nivel european, dar care in Romania nu s-a bucurat de un interes foarte mare.“

Directorul adjunct al Directiei Reglementari Vamale din cadrul DGV a adaugat ca avantajele unui asemenea statut care tin de exemplu de prioritatea la vamuire nu atrag companiile romanesti, deoarece in practica sunt greu de aplicat, din cauza conceptiilor si a mentalitatilor celor care stau la coada in vama si care nu inteleg ca, atunci cand faci o serie de cheltuieli suplimentare ce tin de auditare sau de implementare a unor sisteme de securitate, poti beneficia de prioritate. „Interesul firmelor fata de acest statut de AEO a crescut numai dupa ce in legislatia nationala au fost introduse o serie de alte avantaje, cum ar fi scutirea de la garantare a platii taxelor vamale sau amanarea platii TVA“, a mai spus Octavian Botea.