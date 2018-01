Galerie foto/video 1

Stupul de albine i-a inspirat pe inginerii Ford sa dezvolte pentru noul EcoSport "podeaua-fagure" - o podea ultrausoara a portbagajului care acopera un compartiment secret si care poate sa sustina de 100 de ori propria sa greutate, un raport rezistenta-masa mai bun decat al otelului.

Dezvoltata pentru noul SUV Ford EcoSport si conceputa pentru a ascunde elemente de valoare care pot fi fragile, podeaua ajustabila cantareste doar 3 kg, dar poate sa sustina incarcaturi de pana la 300 kg, mai mult decat greutatea totala a trei barbati de statura medie echipati complet cu masti si costume apicole.



"Natura este un imens laborator de inovare, iar animalele - de la albine la termite - sunt cei mai buni ingineri din lume", spune Bettina Veith, inginer-sef asistent al proiectului Ford EcoSport. "Capacitatea structurilor de tip fagure de a oferi un grad ridicat de rezistenta fara sa pluseze cu o greutate mare a fost deja utilizata cu succes in industria aerospatiala, in aviatie si in structura masinilor sport, ceea ce face ca aceasta alegere sa fie una naturala atunci cand e nevoie de o platforma super-rezistenta pentru podeaua portbagajului lui EcoSport".

Pentru a crea "podeaua-fagure", inginerii au intercalat intre doua straturi usoare si rezistente de fibra din sticla un strat de celule de tip fagure construite din hartie reciclata si lipite cu un adeziv pe baza de apa. Aceasta solutie ultrausoara ofera beneficii la nivelul consumului de carburant.

Vanzarile de SUV-uri Ford la nivel european au depasit in premiera anul trecut borna de 200.000 de unitati. Pana la finalul lunii noiembrie 2017, compania a vandut cu 24% mai multe SUV-uri, inclusiv cu 12% mai multe exemplare EcoSport, cu 25% mai multe exemplare ale lui Kuga si cu 94% mai multe unitati ale modelului Edge.