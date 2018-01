Galerie foto/video 2

Ca o recunoastere a solutiei sale telematice pentru conectivitatea de varf a vehiculelor comerciale grele, Bosch a primit un premiu pentru inovatie la CES 2018 la categoria Tehnologii pentru o Lume mai Buna. In fiecare an, premiul prestigios recunoaste cele mai bune solutii inaintea celei mai mari expozitii de electronica din lume si este un indicator al tendintelor viitorului.



Platforma Telematica Comuna dezvoltata de Bosch in asociere cu Daimler Trucks si FleetBoard este folosita in intreaga lume in vehiculele comerciale grele ale producatorului german , ca Centru de date pentru camioane, unde actioneaza ca fundament pentru noi servicii digitale, precum Mercedes-Benz Uptime. Platforma verifica starea tehnica a camioanelor in timp real si trimite informatiile, permitand managerilor flotei sa detecteze defectiuni inainte ca acestea sa aiba loc, sa evite reparatii neplanificate, si sa optimizeze mai mult vizitele programate la atelierul de reparatii. Acest lucru sporeste fiabilitatea transporturilor si reduce nefunctionarea costisitoare a camioanelor. In viitor, Platforma Telematica Comuna poate permite actualizari de software over-the-air. Actualizarile wireless vor mentine sistemele vehiculelor la zi, economisind timpul soferilor si al managerilor flotei, prin reducerea numarului de vizite la service. Acestea vor face posibila instalarea functiilor noi si imbunatatirea lor direct in camioane.