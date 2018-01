Iveco Romania vrea sa isi creasca cota de piata la 14% pe segmentul vehiculelor specializate in 2018, prin intermediul noului Stralis X-Way, despre care spera ca va comercializa circa 100 de unitati. Iar pe partea de rulate, tinta de vanzari pentru 2018 este de 1.000 de unitati, in crestere de la 800 de unitati.

Din cele aproape 700 de camioane noi vandute in 2017, 90% au fost Stralis destinate transportului pe distante lungi, in timp ce restul este reprezentat de sasiuri Trakker si Stralis (8%) light off road - macarale, mixere, gunoiere etc. si off-road (2%) - Trakker si Astra.



Pe acest segment Iveco a lansat la final de an Stralis X-Way, model cu care doreste sa isi creasca cota de piata la 14%, prin comercializarea a 100 de unitati in acest an. „Asa cum ii spune si numele, este un model unde se intersecteaza tehnologia modelului Stralis cu robustetea lui Trakker. Pentru a atinge rezultatele dorite avem deja doi vanzatori specializati pe acest tip de vehicul“, a declarat Vincenzo Nicolo, director general Iveco Romania.

Pe de alta parte, in 2017 prin OK Trucks, dealerul de vehicule rulate al Iveco, compania a pus in piata circa 750-800 de unitati second hand, 70% dintre ele fiind achizitionate din afara Romaniei, restul de provenind din trade-in. „Avem o medie de prezenta de trei luni in stocul de vehicule rulate. Focusul nostru nu este sa vindem la traderi, acolo unde este foarte usor, dar costisitor. Imbunatatim vehiculele care se intorc la noi, ne referim aici la revizie, control, schimb de anvelope, polish etc., apoi le vindem catre utilizatori finali de aici“, a mai afirmat Vincenzo Nicolo. Pentru 2018, OK Trucks a bugetat o tinta de vanzari intre 900 si 1.000 de unitati, in acest scop suplimentandu-si forta de vanzari cu 50%.