Dupa ce mijloacele de transport RATB vor fi dotate cu sisteme GPS, calatorii vor afla in timp real cat timp au de asteptat in statii, a anuntat, potrivit AGERPRES, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. „Astfel, vom face transportul in comun mai atractiv si vom incuraja cetatenii sa-si lase masinile acasa“, a declarat Firea la comandamentul privind masurile de fluidizare a circulatiei rutiere.



In acest context, directorul RATB, Adrian Mihail, a mentionat ca cetatenii vor putea vedea timpii de asteptare pe telefon. „Achizitia de vehicule noi este importanta pentru ca acest transport public va deveni mult mai atractiv. In momentul instalarii de GPS pe toate mijloacele de transport, cetatenii vor sti, prin mijloacele noastre de informare si prin smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statie”, a precizat acesta.