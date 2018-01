Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, potrivit AGERPRES, ca transportul de persoane prin intermediul aplicatiilor de pe internet reprezinta un serviciu de taximetrie care a fost pana acum „mascat“ in serviciu de transport, fapt pentru care firmele care il practica trebuie sa intre in legalitate. „Potrivit CEJ, serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe internet reprezinta de fapt serviciul de taximetrie care a fost pana acum mascat in serviciu de transport, ceea ce consider ca este o ilegalitate. Aceste firme trebuie sa intre in legalitate si sa-si depuna documentele pentru a obtine autorizatia de transport si licenta de taxi“, a precizat Firea in cadrul unui comandament privind masurile de fluidizare a circulatiei.



Ea a adaugat ca in acest fel sunt garantate masini verificate tehnic, iar conducatorii auto au pregatirea necesara si comportamentul adecvat. „Sub nicio forma nu dorim sa ne intoarcem in trecut, mergem catre viitor, dar toti taximetristii trebuie sa ofere posibilitatea sa se poata chema printr-o aplicatie si cei care au deja o au sa se gandeasca la faptul ca trebuie si ei sa asigure si confortul, si siguranta participantilor la acest serviciu de taximetrie”, a sustinut Firea.

De asemenea, edilul sef i-a invitat pe cetateni sa apeleze telefonul verde 0800 800 868 si sa semnaleze cazurile in care taximetristii refuza curse, negociaza cursele peste tariful legal, dau dovada de un comportament neadecvat, sau de un limbaj nepotrivit. „Toate aceste aspecte trebuie respectate, iar controalele vor fi intetite. Ii rog si pe cetateni sa apeleze acest numar verde si sa anunte numarul de inmatriculare sau indicativul taxiului.“