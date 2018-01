Xella International a semnat un acord cu doua fonduri de capital privat din Polonia, gestionate de Enterprise Investors, privind achizitia grupului Macon - cel mai mare producator de BCA din Romania si unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii de pe piata locala. Tranzactia face obiectul aprobarii de catre Consiliul Concurentei din Romania. Incheierea tranzactiei ar putea avea loc in prima jumatate a lui 2018. Partile implicate au convenit, conform comunicatului de presa, sa nu ofere momentan detalii referitoare la tranzactie, pana la finalizarea procedurilor.



Xella Romania, filiala locala a grupului Xella, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 14,2 milioane de euro (plus 18,3% fata de anul precedent), cu 127 de angajati. In Romania, Xella a inaugurat in 2010, la Ploiesti, o unitate de productie de blocuri de zidarie tip BCA din Europa de Est, in urma unei investitii greenfield de 32 de milioane de euro. Xella produce si comercializeaza in Romania zidarie premium din BCA sub marca YTONG, iar din 2013 si produse termoizolatoare minerale sub marca Multipor.

Grupul Macon detine patru divizii de business (BCA, prefabricate din beton, var si teracota) si are unitati de productie la Deva, Oradea, Targu Jiu si Vadu Crisului. Cu aproximativ 800 de angajati, compania a generat o cifra de afaceri de aproximativ 32 de milioane de euro in 2016.

Xella Group este unul dintre principalii furnizori internationali de solutii pentru materiale de constructii si industrii conexe, cu vanzari de 1,5 miliarde de euro si 6.700 de angajati (in 2016). Xella are sediul in Duisburg, Germania, 97 de fabrici in 20 de tari si numeroase centre de vanzare in peste 30 de tari.