Trafic Media

04.01.2017

Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 157.155 euro in urma unor controale desfasurate chiar inainte de Craciun, in perioada 19-23 decembrie 2016. Au fost depistate 312 persoane care lucrau la negru, informeaza institutia.

La nivel national, in domeniul relatiilor de munca, s-au aplicat amenzi in valoare de 424.700 de lei din care 280.000 de lei pentru munca la negru. In judetul Caras-Severin, inspectorii au depistat o firma care avea mai mult de cinci persoane fara contracte individuale de munca, in acest caz facand propunere de cercetare penala. In total au fost sanctionati 236 de angajatori.



In aceeasi perioada, in domeniul securitatii si sanatatii in munca s-au aplicat amenzi in valoare de 282.500 de lei. Angajatorii au comunicat catre inspectoratele teritoriale de munca 63 de evenimente care, in urma cercetarilor efectuate de inspectorii de munca, vor fi incadrate sau nu ca fiind accidente de munca. Au fost sanctionati 698 de angajatori, in domeniu.

„Pentru anul 2017 ne propunem intensificarea controalelor, un Plan de actiuni la nivel national care sa includa toate domeniile sensibile, atat in domeniul relatiilor de munca dar si al securitatii si sanatatii in munca. Pentru munca la negru vom mentine toleranta zero si speram sa avem cat mai putine cazuri in care angajatorii incalca prevederile legale referitoare la incheierea contractelor individuale de munca“, a declarat Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.