04.01.2017 / Trafic Media Detalii

Seria S, noua generatie de camioane Scania se dovedeste a fi un succes, cel putin in ceea ce priveste testele comparative si cele de media, care au urmat dupa castigarea prestigiosului trofeu International Truck of the Year.

„Stim ca noile noastre camione au calitati remarcabile si acum avem confirmarea impartiala a performantelor lor superioare“, a declarat Senior Vice President, Christopher Podgorski, seful diviziei de camioane Scania.



Noua generatie a fost laudata in aproape toate aspectele: performanta grupului motopropuslor, confort, capacitatea de franare, vizibilitate si directie. „Performanta ridicata cu un consum redus de combustibil, cele mai bune caracteristici de conducere, un nivel ridicat de confort si un loc mai bun pentru a lucra - acestea deschid cu dibacie calea pentru noua clasa S", scrie revista germana Lastauto Omnibus in Testul comparativ de 1.000 de puncte. Intr-un alt test comparativ realizat de o alta revista germana - KFZ-Anzeiger -, Scania S 500 a fost un vehicul „senzational de economic“, fiind primul camion care a inregistrat un consum sub 30 l/100 km pe ruta de teste a revistei. Economia excelenta de combustibil a fost, de asemenea, confirmata si de France Route, principala revista de profil din tara. Noul Scania R 500 a fost supus unor teste riguroase pe un traseu de 419 km in sud-estul Frantei. Pe parcursul a cinci ore de test, noua generatie de camioane a inregistrat un consum minim record de 28,4 l/100 km.