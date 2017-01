News | 2017

Echipa InstaForex Loprais a terminat prima etapa grea a raliului Dakar pe pozitia a patra. Traseul a masurat numai 39 km, dar se diferentiaza de alte circuite prin drumurile extrem de grele si de inguste. In plus, vremea a fost incredibil de calduroasa, inauntrul camionului fiind „ca intr-o sauna“.



In aceasta etapa sunt atat de multe de pierdut si foarte putin de castigat, astfel ca echipa sponsorizata de brokerul international InstForex este multumita de rezultat: 31 de secunde in urma liderului Martin Kolomý, din aceeasi echipa, sustinuti de echipa Buggyra Racing. Etapa urmatoare se desfasoara pe teritoriul argentinian, intre Resistencia si San Miguel de Tucuman. Sectiunea pentru camioane are 812 km lungime, din care 284 vor fi de viteza.