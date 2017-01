News | 2017

Echipa PETRONAS De Rooy IVECO a inceput foarte bine celebra competitie off road -raliul Dakar- editia 2017. Dupa prima etapa, un traseu dur de 39 de km, vehiculele Iveco se afla in Top5.

Cel mai bine s-a descurcat Ton van Genugten cu Iveco Trakker, care se afla pe podium dupa prima etapa a raliului Dakar, la doar 13 secunde in spatele liderului, Martin Kolomy, care conduce o Tatra. Desi scurt, acest traseu din Paraguay este deosebit de dificil, remarca echipa sponsorizata de producatorul italian.



La randul sau, Gerard de Rooy, liderul echipei, a facut exact ceea ce a spus ca va face si nu a fortat 100% in prima zi, intrucat traseul este scurt si riscurile foarte mari raportat la sansele mici de a castiga un timp bun in fata competitorilor. „A trebuit sa dezumflam pneurile pentru ca am intampinat o problema in sistem, insa s-a intamplat dupa etapa speciala. Nu am pierdut timp, in aceasta etapa am facut o cursa buna. Nu am fost cei mai rapizi, insa ne-am concentrat pe a nu pierde timp“, a remarcat castigatorul raliului in editiile 2012 si 2016, Gerard de Rooy, care se afla pe locul 5, la 42 de secunde in urma liderului. Cel de-al treilea echipaj PETRONAS De Rooy IVECO este condus de Wuf van Ginkel, care a intampinat dificultati pe traseul dintre Asunción si Resistencia. Olandezul a incheiat etapa la 20 de minute in spatele liderului si a cazut mult in spatele clasamentului, pana dupa pozitia 40. Competitia are loc in America de Sud, in perioada 2-14 ianuarie. Raliul Dakar 2017 este cea de-a noua cursa de acest fel organizata in America de Sud, competitia fiind anulata in 2008 din cauza unor pericole de securitate in Mauritania. Raliul din 2017 are 12 etape ce totalizeaza 8.000 de km. Cea de-a 39-a editie a inceput in Paraguay, fiind pentru prima data cand aceasta tara este inclusa in circuit. Echipa PETRONAS De Rooy IVECO are in componenta trei camioane Iveco (un Powerstar si doua Trakker) si trebuie sa faca fata climei si terenurilor dificile.