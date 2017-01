News | 2017

Bugetul estimativ de restituire a accizei pentru motorina pe anul 2017 este de 661,7 milioane de lei, in timp ce pentru anul trecut suma este de 643,2 milioane lei. Sumele apar in Hotararea de Guvern nr. 961/2016 pentru modificarea si completarea HG nr. 537/2014, act normativ care a fost deja publicat in Monitorul Oficial din 22 decembrie 2016.

Aceasta Hotarare a fost necesara pentru ca procedura de restituire a accizei si bugetul anual se aproba prin Hotarare de Guvern , dupa cum scrie portalul legestart.ro.



Astfel, noul act normativ modifica HG 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire a accizei si stabileste, printre altele, adoptarea bugetului total maxim estimat al schemei de ajutor de stat pentru perioada 2014-2017 - 1.971,4 milioane lei, respectiv echivalentul a 416,08 milioane euro. Din aceasta suma, pentru 2016 bugetul estimat este de 643,2 milioane lei, in timp ce 2017 are un buget de 661,7 milioane lei. La finalul lunii noiembrie 2016, Ministerul Finantelor a inregistrat un total de plata catre operatori de 20.513.100 lei. Pe primul loc s-a situat compania Duvenbeck Logistik, cu peste 1,1 milioane lei recuperati din supra-acciza, urmata de Com Divers Auto Ro, cu 1.122.866 lei, in timp ce Dunca Expeditii a recuperat 1.084.499 lei. In total, in cele 10 luni, la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), administratorul acestei scheme de ajutor de stat, fusesera depuse 893 de dosare, din care 87 au fost restituite de catre Minister catre ARR.