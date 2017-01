News | 2017

05.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

In etapa a treia a raliului Dakar - care a fost complet off-road, incluzand cateva traversari de rauri, fiecare de natura sa cauzeze probleme, legate mai ales de estimarea adancimii si a pietrelor ascunse - concurentii au continuat sa se indrepte spre nordul Argentinei si pentru prima data in acest an traseul a urcat la peste 4.000 m altitudine si a adus o schimbare completa de decor. Camioanele au avut de parcurs o speciala de 199 km (mai scurta decat a celorlalte categorii de vehicule) si un total de 757 pentru a ajunge de la San Miguel De Tucuman la San Salvador de Jujuy.



Nikolaev a terminat cursa in 2.45.51, urmat la 3.48 de Martin Kolomy (Tatra), care insa a avut si trei minute de penalizare, si la 4.33 de Villagra (Iveco), iar pilotul Kamaz a preluat si sefia clasamentului general, urmat la 2.27 de Kolomy si la 4.07 de Villagra.

Castigatorul din 2016, olandezul Gerard De Rooy (Iveco), a pierdut timp din cauza problemelor la trei anvelope, din care doua au fost schimbate si una umflata succesiv de-a lungul zilei, si a coborat pe locul al 18-lea in clasamentul general, colegul sau Tom Van Genugten a inceput ziua preluand conducerea la primul punct de control, dar a primit 20 de minute de penalizare pentru ca a sarit un punct de control si a coborat in clasamentul general de pe locul al treilea pe al 12-lea, astfel ca locul al treilea obtinut de Villagra a fost cea mai buna performanta a Iveco in aceasta etapa, care a adus provocari mari si legate de navigatie.

Airat Mardeev (Kamaz) a continuat sa fie urmarit de ghinion. El a inceput ziua destul de bine, a depasit trei camioane, dar pe urma a intrat in nisip, moment in care parbrizul a fost acoperit complet. Pentru a evita un accident din cauza lipsei de vizibilitate, pilotul a decis sa se opreasca si sa curete nisipul, dar, desi camionul nu era impotmolit, nu a mai putut porni iar, si a pierdut 11 minute. Shibalov (Kamaz) a pierdut 12 minute pentru a schimba o roata si alte 7-10 minute la trecerea pe langa un punct de control, deoarece functionarea acestor puncte de control s-a schimbat in 2017, in sensul in care daca erai aproape de unul dintre ele, dar nu puteai ajunge la el, GPS-ul iti arata directia, ceea ce acum nu s-a mai intamplat, deci a fost mai dificil pentru copiloti.

Reamintim ca dupa prima etapa, de la Asuncion la Resistencia, care a masurat in total 454 km, din care 39 km de cursa speciala, lider era Kolomy (Tatra), cu 30 de minute, urmat de Van Genugten (Iveco), la 13 secunde, si Van Den Brick (Renault Trucks), la 25 de secunde. Iar etapa a doua, de la Resistencia la San Miguel de Tucuman, in nordul Argentinei, a masurat pentru camioane 812 km, din care 284 de traseul special, si a fost castigata de Martin Van Den Brink (Renault Trucks), cu 2.37.08, urmat de Sotnikov (Kamaz), la 2.03, si Versluis (MAN), la 2.52. Iar clasamentul dupa doua etape il avea in frunte pe Van Den Brink, urmat de Sotnikov, la 3.09, si Kolomy, la 3.11.

In ziua urmatoare concurentii vor trece granita in Bolivia, unde principalele provocari vor fi altitudinea, desertul si diferentele mari de temperatura. Etapa a patra va masura 521 km, din care 416 km de traseu de viteza, la peste 3.000 m deasupra nivelului marii, cu dune la final, pana la Tupiza.