09.01.2017 / Trafic Media Detalii

Renault Trucks a introdus un sistem inovativ numit Anti -Runaway Automated Park Brake (Anti-RAPB), care elimina riscul de deplasare necontrolata a camionului atunci cand acesta este la ralanti sau se afla stationat fara frana de parcare trasa.

Sistemul este dezvoltat in Marea Britanie in colaborare cu un important operator de flote, alaturi de echipa de ingineri a Renault Trucks de la sediul central din Lyon, Franta. Noul dispozitiv de franare este disponibil pe toata gama T, C si K, cu frana de parcare electronica. In cazul in care usa soferului este deschisa la viteze de pana la 3 km/h, dispozitivul activeaza frana de parcare automat.



„Renault Trucks Anti-RAPB este un bun exemplu despre modul cum folosim tehnologia pentru a ajuta la prevenirea accidentelor care pot fi prevenite. In ciuda tehnologiei avansate, situatiile in care vehiculul se pune in miscare in mod nedorit sunt des intalnite. Soferii pot fi neatenti atunci cand vehiculul se afla la ralanti sau pur si simplu uita sa traga frana de parcare cand parasesc cabina pentru a decupla remorca sau pentru a semna un documente. Este suficient un grad de inclinare mic pentru ca vehiculul de 44 to sa inceapa sa se miste, ceea ce devine o problema serioasa. Solutia noastra Anti-RAPB ajuta la reducerea consecintei erorii umane, prevenind problema inainte ca ea sa devina una“, a declarat directorul comercial al Renault Trucks, Nigel Butler.