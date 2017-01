News | 2017

In cazul prestarii de servicii transnationale, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) este autoritatea publica cu atributii de birou de legatura, care efectueaza schimbul de informatii cu institutiile competente din statele membre UE sau ale Spatiului Economic European. In cadrul acestei cooperari, in perioada ianuarie-noiembrie 2016, Inspectia Muncii a raspuns unui numar de 238 de cereri motivate de informare venite din partea institutiilor straine, cele mai multe solicitari fiind primite din Belgia, Franta si Italia.



S-a dorit verificarea in special a companiilor cu cifra de afaceri mare si numar mic de angajati, cum este cazul firmelor „de apartament“. Alte solicitari au vizat abuzuri sau la cazuri de activitati transnationale considerate ilegale. In aceeasi perioada, ITM a formulat zece cereri catre statele membre UE sau ale SEE, solicitand informatii similare.