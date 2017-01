News | 2017

12.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

O flota de 44 autobuze Magelys ale operatorul oficial Transdev de la Campionatului Mondial de Handbal Masculin, ce are loc in Franta in perioada 10-29 ianuarie, va fi la dispozitia echipelor din 24 de tari, care vor concura in 84 de meciuri in opt orase diferite.

Iveco Bus a oferit clientului sau, compania Transdev, un pachet customizat care sa fie valabil pe durata Campionatului Mondial.



Magelys, flagshipul gamei Iveco Bus, a fost votat Autocarului Anului 2016 de catre un juriu format din 22 de jurnalisti ai presei europene de specialitate. Vehiculul are un design elegant, iar calatoriile la bordul sau sunt o reala placere multumita confortului ridicat si interiorului mai luminos cu 35% gratie insertiilor laterale de geam de pe toata lungimea plafonului. Iveco Magelys are un propulsorul mic dar puternic, Cursor 9, de 400 CP, care respecta standardul Euro 6 multumita sistemului de reductie HI-SCR, folosit de Iveco exclusiv pentru tratarea gazelor de ardere. De asemenea, autocarul beneficiaza si de o multime de niveluri de siguranta activa si pasiva, dar si de inovatii tehnologice, asa cum este sistemul LDWS, care avertizeaza soferul ca a iesit de pe trasa.