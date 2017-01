News | 2017

GIC, fondul suveran al statului Singapore, a finalizat procesul de achizitie de la TPG Real Estate si Ivanhoé Cambridge a P3, unul dintre cei mai mari proprietari, dezvoltatori si administratori de active logistice la nivel pan-european.

Acordul, care evalueaza compania la 2,4 miliarde de euro, a fost anuntat pentru prima data in luna noiembrie 2016, dar perfectarea sa a fost facuta dupa ce a primit toate aprobarile organismelor de reglementare europene. Este una dintre cele mai mari tranzactii efectuate in 2016 pe piata imobiliara europeana, anunta compania.



Cu sprijinul noului sau actionar si a pachetului de refinantare pe termen lung in valoare de 1,4 miliarde de euro, contractat in octombrie 2016, P3 este gata sa puna in aplicare noile planuri de expansiune care includ continuarea dezvoltarii pe portofoliul de terenuri existent a peste 1,4 milioane m2 de spatii logistice, dar si achizitia de noi terenuri in cele nouatari europene in care este deja prezent, precum si intrarea pe pietele imobiliare din altetari.

„Strategia de investitie pe termen lung a GIC este similara viziunii noastre. Fondul a confirmat deja sprijinul pentru strategia P3 ca specialist in proprietati logistice cu un puternic accent pe serviciile oferite clientilor, ca proprietar pe termen lung de spatii logistice si care nu a vandut niciodata o cladire din portofoliul sau, si ca dezvoltator al unor active de inalta calitate care respecta criteriile de protectie a mediului”, a declarat Ian Worboys, CEO al P3.