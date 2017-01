News | 2017

Altex, unul dintre cei mai mari retaileri de produse electronice, electrocasnice, IT&C si multimedia din Romania, a semnat un nou contract de inchiriere pentru un depozit de 15.000 m2 in P3 Bucharest. Prin acest acord, Altex isi dubleaza suprafata hub-ului logistic, pentru a se adapta nevoilor de dezvoltare rapida ale business-ului.



Odata cu semnarea noului contract de inchiriere, retailerul roman se alatura celor 40% dintre clientii internationali ai P3 care ocupa mai mult de o cladire in cadrul parcurilor logistice detinute de companie. „Altex este chirias al parcului P3 Bucharest de 12 ani, afacerea lor prospera si ne bucuram ca P3 poate sprijini aceasta crestere continua. Prin alegerea de a se extinde in P3 Bucharest, Altex va beneficia de angajamentul nostru de a construi spatii logistice de cea mai inalta calitate, cu costuri operationale reduse, precum si de servicii premium ”, a declarat Blake Horsley, Country Head P3 Romania.

Altex mai ocupa un spatiu de 15.500 m2 intr-o hala existenta din parc, iar odata cu semnarea noului contract, ajunge la un total de peste 30.000 m2 inchiriati in acest parc.