12.01.2017

Platforma Cargoroll cu licitatii de transport completeaza din acest an paleta de servicii oferite pe acest segment carausilor romani. Fiind un produs 100% autohton, Cargoroll foloseste tehnologii avansate de analiza de baze de date, pentru a crea conexiuni optime intre expeditori si transportatori. Astfel, acestia economisesc timp, isi optimizeaza costurile si beneficiaza de cele mai bune oferte de transport marfa de pe piata. Cargoroll este disponibila gratuit si ca aplicatie de mobil pentru Android si iOS.



„In prezent, in Romania, nu exista o platforma si o aplicatie completa cu licitatii de transport. Tocmai de aceea, am conceput Cargoroll pentru a raspunde nevoilor de pe piata locala si a construi, in acelasi timp, o comunitate onorabila, unde respectul intre membri primeaza, iar datele de contact sunt verificate si confirmate pentru a oferi servicii sigure si de calitate”, a declarat Silviu Dorobantu, co-fondator Cargoroll.

Cargoroll le ofera expeditorilor posibilitatea sa trimita orice, oriunde, oricui - simplu, rapid si eficient. Filtreaza si selecteaza transportatorii cei mai potriviti pentru nevoile expeditorilor si ofera ultimilor cele mai bune oferte. Acestia primesc notificari instant pentru a putea compara si alege varianta optima. Mai mult, Cargoroll include un sistem de note si evaluari care ofera expeditorilor mai multe detalii despre transportatori.

In acelasi timp, platforma Cargoroll ofera transportatorilor posibilitatea sa gaseasca o gama variata de marfa care necesita transport. Carausii pot optimiza platforma in functie de interesele lor, de la tipul si categoriile preferate de livrari, locatii de ridicare si predare de interes pana latarile favorite in care activeaza afacerea lor. Acestia au acces gratuit pe platforma Cargoroll sau pe aplicatiile de Android sau iOS si pot participa oricand la licitatii, deoarece primesc notificari instant in momentul in care apare o livrare din aria de interes. De asemenea, licitatiile de pe platforma sunt deschise si transportatorii au posibilitatea sa compare ofertele de la alti transportatori si sa-si modifice propria oferta in functie de competitie. Expeditorii primesc si ei note si evaluari, astfel incat transportatorii pot face alegerile cele mai potrivite privind potentialul partener de afaceri.