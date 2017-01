News | 2017

Ford planuieste sa lanseze in urmatorii cinci ani 13 vehicule electrice noi, incluzand versiuni hibrid ale modelelor reprezentative F-150 si Mustang in SUA, un vehicul comercial Transit Custom hibrid plug-in in Europa si un SUV complet electric cu o autonomie prevazuta la cel putin 300 de mile pentru clientii din toata lumea. Producatorul si-a anuntat de asemenea planurile de a investi 700 de milioane USD pentru extinderea Fabricii de Asamblare din Flat Rock, Michigan pentru a produce aici vehicule electrice si autonome de inalta tehnologice alaturi de Mustang si Lincoln Continental. Extinderea fabricii va genera 700 de locuri de munca directe.



Aceste actiuni fac parte dintr-un plan amplu al Ford, ce presupune o investitie de 4,5 miliarde USD in domeniul dezvoltarii de vehicule electrifice pana in 2020, anunta compania americana. Planurile Ford sunt parte din strategia companiei de a deveni lider in mobilitate si in ceea ce priveste vehiculele electrice si autonome, precum si in furnizarea de noi solutii de mobilitate. „Pe masura ce tot mai multi clienti din intreaga lume devin interesati de vehiculele electrice, Ford se angajeaza sa fie un lider in oferirea unei game vaste de vehicule electrice, servicii si solutii pentru clientii sai care sa le imbunatateasca acestora viata”, a afirmat Mark Fields, Presedinte si Director Executiv Ford. Producatorul a oferit recent detalii despre 7 din cele 13 modele care vor fi lansate pana in 2021:



• Un SUV mic electric complet nou, care va fi lansat pana in 2020, proiectat sa ofere o autonomie de cel putin 300 de mile, care va fi construit la fabrica din Flat Rock si vandut in America de Nord, Europa si Asia.

• Un vehicul autonom cu volum mare proiectat pentru „ride hailing” sau „ride sharing”, care va fi lansat intai in America de Nord. Vehiculul hibrid va debuta in 2021 si va fi construit in fabrica din Flat Rock.

• O versiune hibrid a celui mai bine vandut vehicul F-150 pick-up care va fi disponibila pana in 2020 si va fi vanduta in America de Nord si in Orientul Mijlociu. F-150 hibrid, construit in Fabrica Ford de autoutilitare din Dearborn, va oferi o capacitate puternica de remorcare si incarcare si va functiona ca generator mobil.

• O versiune hibrid a reprezentativului Mustang care va oferi o putere de V8 si un cuplu si mai redus. Mustangul Hibrid, construit in fabrica din Flat Rock, care va debuta in 2020 si va fi disponibil in America de Nord pentru inceput

• Un Transit Custom Hibrid plug-in disponibil din 2019 in Europa proiectat pentru a ajuta la reducerea costurilor de exploatare chiar si pe cele mai aglomerate strazi

• Doua noi vehicule hibrid de politie- unul dintre cele doua vehicule noi de politie va fi construit in Chicago, si ambele vor fi dotate cu echipamente de politie la centrul de modificare a vehiculelor de politie dedicat Ford din Chicago.



In plus, Ford anunta ca gama sa globala de vehicule utilitare va include primii hibrizi ai companiei actionati de motoare EcoBoost® mai degraba decat de cele cu aspiratie naturala, imbunatatind si mai mult performanta si economisirea de combustibil.



Pentru a sustine noua era a vehiculelor, Ford va adauga 700 de locuri de munca directe noi in SUA si va investi 700 de milioane USD pe parcursul urmatorilor patru ani, creand noul Centru de Inovare a Fabricatiei in uzina sa de Asamblare din Flat Rock. Angajatii de aici vor construi vehiculul utilitar mic complet nou cu o autonomie a bateriei extinsa precum si vehiculul complet autonom pentru „ride hailing” si „ride sharing” - alaturi de marcile reprezentative Mustang si Lincoln Continental.



Compania lucreaza si la dezvoltarea unei game de servicii care va face si mai usoara gestionarea unui vehicul electric comercial, ca urmare a experientei dobandite in acest domeniu in ultimele doua decenii. Ford are deja un acord de colaborare cu alti cativa producatori auto din Europa pentru a crea o retea de incarcare ultra-rapida, protejata, care sa fie semnificativ mai rapida decat cele mai puternice sisteme de incarcare utilizate in prezent. Este planificat un obiectiv initial de aproximativ 400 locatii in Europa. Pana in 2020, consumatorii ar trebui sa aiba acces la mii de puncte de incarcare de mare putere.