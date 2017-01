News | 2017

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene introduce statutul de Operator Economic Autorizat, pentru a consolida securitatea deplasarii de marfuri in regiune. De asemenea, urmareste si un alt scop: trecerea de la declaratiile pe hartie la declaratiile complet electronice, pana in anul 2020.

Prin noul Cod Vamal Comunitar (UCC - Union Customs Code), care a intrat in vigoare la data de 1 mai 2016, Uniunea Europeana intreprinde reforme profunde pentru a facilita comertul cu restul mapamondului. „Inlocuirea legislatiei invechite si procedurale, datand din 1992, a devenit necesara“, a declarat Ives Taelman, Director Activitati Vamale si Fiscale GEFCO.



Siguranta sporita si securitate prin statutul de Operator Economic Autorizat

Noul cod UE accentueaza securitatea deplasarii marfurilor prin introducerea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO - Authorized Economic Operator). De la momentul atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001, securitatea a devenit o preocupare majora pentru Organizatia Mondiala a Vamilor, care a implementat in 2005 standardul SAFE, pentru a preveni actele teroriste care ar putea profita de rutele comerciale internationale traditionale. In scopul sporirii eficientei, standardele SAFE au condus la crearea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) in anul 2008. Cu toate acestea, avantajele aduse companiilor industriale si operatorilor au ramas neclare.

Prin noul Cod Vamal, Uniunea Europeana a facut ca statutul AEO sa fie necesar pentru extinderea internationala. Posesorii autorizati beneficiaza de numeroase prevederi care le faciliteaza procedurile vamale si le permit dobandirea accelerata a autorizatie, reduc garantia multilaterala care acopera darile vamale, primesc notificari ale verificarilor vamale asupra marfii si isi pot alege postul vamal pentru efectuarea acestor verificari. „Pentru a primi statutul de AEO, noile criterii de certificare vor inaspri cerintele: agentii de implementare trebuie sa isi demonstreze aptitudinile si experienta“, a mai punctat Ives Taelman. In schimbul avantajelor oferite de statutul sau, operatorul economic autorizat trebuie sa furnizeze mai multe informatii in fiecare etapa a procesului logistic. Acest lucru face posibila imbunatatirea urmaririi marfurilor, in special in transportul aerian si naval.



Sfarsitul epocii formularelor pe suport de hartie

A doua schimbare majora se refera la introducerea declaratiilor vamale 100% electronice, incepand cu data de 31 Decembrie 2020. Vamile Europene intentioneaza sa faciliteze deplasarea de marfuri si, totodata, sa stimuleze cresterea in cadrul uniunii. De asemenea, vamile doresc sa imbunatateasca urmarirea marfurilor. „Scopul este ca toate statele membre sa aiba acces la aceleasi informatii prin intermediul unui sistem conectat si centralizat, care permite vizibilitatea perfecta, in timp real, a marfurilor care intra si ies din Europa“, a spus Thomas Marin, Analist Vamal si Fiscal GEFCO.

Autorizatie vamala centralizata

Noul Cod Vamal Comunitar reprezinta o inovatie prin introducerea unui nou principiu: separarea fluxurilor de declaratii de import si export de fluxurile fizice de marfuri, pana in anul 2020. Pana acum, procedurile vamale trebuiau sa se desfasoare la locul de sosire a marfii, ceea ce forta agentii autorizati, ca GEFCO sa acopere un teritoriu cat mai mare, pentru a raspunde nevoilor clientilor industriali. „Prin vamuirea centralizata, devine posibila prezentarea tuturor fluxurilor de documente la un singur birou vamal, care va controla declaratiile electronice, indiferent de locul geografic unde se afla marfa“, a explicat Thomas Marin.