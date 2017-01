News | 2017

12.01.2017 / Trafic Media Detalii

Economistii companiei americane de consultanta si audit PwC previzioneaza ca in 2017 principalele economii din Zona Euro vor atinge niveluri record ale ocuparii fortei de munca, insa statele de la periferia Zonei Euro vor crea mai multe locuri de munca noi.



Globalizarea va rula cu viteza redusa: Ne asteptam ca ritmul de crestere al comertului global sa fie mai mic decat cel al cresterii economice globale pentru al treilea an consecutiv.



Reaparitia nationalismului economic in anumite parti ale lumii inseamna ca regulile Organizatiei Mondiale a Comertului vor fi puse la incercare. Cea mai mare relatie comerciala din lume (cea dintre Statele Unite si China) va fi pusa sub presiune. In absenta incheierii Parteneriatului Transpacific si a Parteneriatului Transatlantic pentru Comert si INvestitii (TTIP) aceasta tendinta se va pastra pe termen mai lung.



Politica monetara a SUA se va intoarce la normalitate: Rezerva Federala Americana va continua sa intareasca politica monetara. Este chiar posibil ca ritmul majorarii dobanzilor de catre FED decat ritmul anticipat in prezent, in functie de gradul de implementare, ritmul si amploarea planurilor fiscale ale noii administratii prezidentiale americane. Ca urmare a acestor majorari ale dobanzii, economiile care depind de dolar pentru a-si asigura finantarea vor fi puse sub presiune.



Politica va influenta economia si va genera incertitudine: In zona Euro ar putea fi organizate pana la 6 runde de alegeri. Germania, Franta, Olanda si potential Italia si Grecia (care impreuna insumeaza 70% din PIB-ul Zonei Euro) vor organiza diferite alegeri generale si s-ar putea sa inregistreze perturbari in ciclurile lor politice normale. Spania este posibil sa organizeze un referendum pentru viitorul Cataloniei.



„Pe arena internationala, vom monitoriza indeaproape evolutia relatiilor ruso-americane, care ar putea efecte in zona Europei de Est, Orientului Mijlociu si a estului Asiei, precum si asupra acordului nuclear cu Iranul”, a declarat Barret Kupelian, senior economist, PwC.