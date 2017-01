News | 2017

13.01.2017

Primaria Timisoara continua investitiile in transportul public urban, iar pentru 2017 a alocat un buget de 32 de milioane de lei pentru reabilitarea a inca 14 tramvaie din totalul celor 30, contractate cu fabricile de vagoane din Arad si Pascani. Primarul Nicolae Robu a declarat ca in mandatul sau a facut eforturi sustinute sa plateasca autobuzele si troleibuzele care au fost contractate de administratia precedenta, dar a semnat si un contract de reabilitare totala, pana la osie, a 30 de tramvaie, dintre care 14 au sosit deja in flota RATT.



„14 tramvaie au fost reabilitate si furnizate, opt dintre ele sunt deja in folosinta, iar sase sunt in verificari la RATT. Celelalte 14, planificate pentru acest an, vor fi reabilitate in baza aceluiasi contract-cadrul, de pana la 30 de tramvaie“, a declarat Robu, citat de Agerpress.

Primarul a mai mentionat ca recent au fost achizitionate 20 de minibus-uri, dintre care sase vor intra in uz pana la sfarsitul lui ianuarie. Edilul i-a cerut directorului RATT, Ioan Goia, sa ia toate masurile pentru a introduce in folosinta aceste autobuze mici, chiar si fara sistemul de ticketing si de validare pe care trebuie sa-l monteze public. O parte dintre cele 20 de minibus-uri vor dubla trasee de tramvai care sunt aglomerate la orele de varf, iar altele vor urma trasee si in zone care la ora actuala sunt neacoperite de alte mijloace de transport in comun.