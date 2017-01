News | 2017

13.01.2017 / Trafic Media Detalii

European Trailer Care (ETC) isi extinde reteaua de service-uri independente de remorci, de la 1 ianuarie 2017, cu parteneri din Polonia si Romania. In tara noastra a fost ales Romtrailer Service, care are o experienta de 17 ani in acest domeniu si trei puncte de lucru, la Bucuresti, Sibiu si Oradea.

Romtrailer Service este partener oficial Schmitz Cargobull in Romania si lucreaza si cu Spizer Silo. Pe langa reparatii curente si intretinere, compania efectueaza si reparatii pe daune.



Partenerul din Polonia al ETC este Frigipol, cu experienta in servisarea produselor frigorifice, care detine cinci puncte service si 15 ateliere mobile.