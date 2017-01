News | 2017

UPS a achizitionat Freightex, compania de logistica din Marea Britanie specializata in furnizarea de servicii de transport rutier de marfuri over-the-road. Ca urmare a achizitiei, UPS isi consolideaza prezenta pe pietele britanica si europeana de servicii logistice pentru terte parti (3PL) si de intermediere in transporturile rutiere over-the-road si va accelera procesul de dezvoltare globala si regionala, de la o baza de clienti si transportatori existenta.



Aceasta tranzactie ii urmeaza achizitiei de catre UPS a companiei Coyote Logistics, in august 2015. Coyote este un furnizor de top de servicii de intermediere in transporturi rutiere din America de Nord. Modelele de afaceri ale Coyote si Freightex sunt complementare, iar UPS va utiliza si partaja astfel cele mai bune tehnologii si procese de business, sprijinind in acelasi timp clientii si transportatorii celor doua organizatii. Termenii tranzactiei din 3 ianuarie 2017 nu sunt publici.

„Marea Britanie si Europa sunt piete 3PL strategice de crestere pentru UPS, existand o oportunitate semnificativa transfrontaliera”, a declarat Alan Gershenhorn, UPS Chief Commercial Officer. „Aceasta achizitie le ofera clientilor UPS acces imediat, competitiv si expertiza pe pietele din Marea Britanie si Europa. Intentionam sa armonizam procesele Freightex cu Coyote pentru o mai mare eficienta si o dezvoltare continua.”

Piata europeana 3PL a fost estimata la 174 miliarde de dolari la sfarsitul anului 20161. Sectorul serviciilor de intermediere in domeniul transportului de marfuri din Marea Britanie si piata totala europeana 3PL cresc intr-un ritm mai rapid decat piata globala si este de asteptat sa se extinda in continuare, pe masura ce expeditorii si transportatorii adopta modelul bazat pe intermediere2, arata compania.

Operatiunile derulate de catre Freightex vor asigura clientilor UPS o solutie britanica si europeana la cheie, unde serviciile de intermediere de marfa reprezinta cea mai competitiva optiune.

„Suntem incantati sa ne alaturam organizatiei UPS si operatiunilor de brokeraj derulate de Coyote”, a declarat Tim Phillips, CEO Freightex. Tim Phillips va conduce in continuare activitatea Freightex, care va functiona ca o filiala detinuta integral de UPS.