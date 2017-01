News | 2017

16.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 3

Dupa aproape 7.000 km si cateva etape anulate total sau partial, raliul Dakar 2017 a ajuns pe 14 ianuarie la Buenos Aires, unde s-a desfasurat festivitatea de premiere. Victoria i-a revenit lui Eduard Nikolaev (Kamaz), care era lider in clasamentul general si dupa 10 etape si le-a si castigat pe ultimele doua. El a fost urmat de coechipierul Dmitry Sotnikov, la 18.58, si de Gerard de Rooy, la 41.16.



Batalia din acest an nu a fost deloc usoara, ceea ce se vede si din diferentele mici intre primii patru clasati, iar rezultatul final s-a decis abia in ultimele etape. In plus, se poate aprecia ca, atata vreme cat vehiculele si pilotii au aproape acelasi nivel de pregatire, abilitatile navigatorilor au fost mai importante decat oricand, din acest punct de vedere etapa a zecea fiind cea care a sporit avansul rusilor in clasamentul general.

In etapa a 11-a, de la San Juan la Rio Quarto, pe un traseu cronometrat de 288 km, cu dune si piste de tipul celor din Campionatul Mondial de Raliuri, urmat de 500 km de legatura, Nikolaev a obtinut o noua victorie si, desi Dakarul este o competitie care de obicei se joaca pana la ultimii metri, se estima deja ca va castiga pentru a doua oara in cariera. El a fost urmat de pilotul argentinian Villagra, mai familiarizat poate cu traseu, la 52 de secunde, de Mardeev, la 9.53, Sotnikov, la 11.54, si De Rooy, la 14.41.

Iar etapa a 12-a, de la Rio Quarto la Buenos Aires, a masurat 786 km si i-a adus lui Nikolaev inca o victorie, la 33 de secunde de Mardeev si 44 de secunde de Viazovich.