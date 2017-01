News | 2017

16.01.2017

In 2016 au fost inmatriculate pentru prima data in Romania, conform statisticilor DRPCVI, 3.986 de semiremorci noi si 6.092 rulate, iar 6.936 au fost reinmatriculate, fata de 2.860, 6.078, respectiv 6.730 in 2015. Iar conform calculelor noastre, care incadreaza la categoria semiremorcilor noi si pe cele ce in statistici apar ca rulate, dar au data primei inmatriculari cu cel mult trei luni inainte de data primei inmatriculari in Romania, este vorba de 4.518 semiremorci noi, fata de 3.404 in 2015.



Dintre acestea, 1.871 de semiremorci noi apartin Schmitz, fata de 1.546 in 2015. Il urmeaza in clasament Krone, cu 1.494, fata de 990 in 2015, Kögel (342/169), Wielton (172/122), Schwarzmüller (131/114), Mega (73/78), BERGERecotrail, cu 56 de unitati, Berger (52/21), OMEPS (47/46), Spitzer (25/10), Meiller (21/trei), Schrader (20/53), Faymonville (18/patru), Broshuis (16, la fel ca in 2015), Knapen (12/19), Benalu (11/17 semiremorci in 2015) etc.