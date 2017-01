News | 2017

16.01.2017 / Trafic Media Detalii

In 2016 au fost inmatriculate pentru prima data in Romania 8.755 de autovehicule comerciale noi de peste 16 t (din care 167 de autospeciale), fata de 7.114/135 in 2015. Dintre cele 8.588 de autoutilitare de peste 16 t (in 2015 au fost 6.979), Mercedes-Benz a vandut 1.753 de unitati, fata de 1.495 in 2015, si isi pastreaza pozitia de lider, fiind urmat de Volvo, cu 1.617 unitati, fata de 1.395 in anul anterior, si la distanta mai mare de DAF, cu 1.311 unitati, in crestere spectaculoasa fata de cele 859 din 2015, MAN, cu 1.214/1.147, Scania, cu 1.098/825, si Iveco, 1.016 fata de 733 in 2015.



Sub 1.000 de unitati au vandut Renault Trucks - 549, fata de 493 - Astra - 27 de basculante, fata de 14 autovehicule in 2015 - si Ford - trei basculante.

Din categoria autospecialelor noi de peste 16 t au fost inmatriculate 167 de unitati, fata de 135 in 2015. Lider de piata a fost Iveco, cu 37 de unitati, fata de 23 in 2015, urmat la mica distanta de MAN, cu 34/32, Renault Trucks, cu 31/19, Kirchhoff, cu 20, DAF, cu 16/patru, Mercedes-Benz, cu 13/16, Liebherr, cu sapte macarale mobile, fata de trei in 2015, Scania, cu sase/cinci, Sisu, cu o macara mobila, la fel ca in 2015, Tatra, cu o macara mobila, si Volvo, cu un vehicul de pompieri, fata de 20 de autospeciale in 2015.