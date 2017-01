News | 2017

Ford se situeaza pe locul al doilea in topul vanzarilor din Romania in 2016, cu o cota de piata de 8,04 %, conform datelor emise recent de D.R.P.C.I.V. Cu 9518 unitati inmatriculate in 2016, Ford a inregistrat o crestere record de 25% fata de anul precedent (2015), fiind de altfel pentru prima data cand reuseste sa obtina aceasta performanta de la momentul preluarii operatiunilor de Vanzari si Marketing din Romania, in august 2010.



Din totalul de 9518 unitati Ford inmatriculate in 2016 in Romania, 6763 au fost autoturisme, iar 2755 vehicule comerciale, ceea ce ii asigura marcii Ford o cota de piata de 8.04%. „Ne bucura foarte mult acest rezultat, care este unul record pentru noi in ultimii 5 ani in Romania. A fost un an intens pentru marca Ford, cu multe lansari si programe noi pentru clientii nostri. In 2017 Ford Romania isi propune sa continue acest trend pozitiv“, a declarat Attila Szabo, Directorul General al Companiei Nationale de Vanzari Ford Romania.

Aproximativ 70% din vanzarile Ford in 2016 au vizat flotele, unde Ford a vandut atat vehicule comerciale, cat si autoturisme, in timp ce aproape 30% din vanzari s-au adresat persoanelor fizice care au cumparat in principal autoturisme. Top 3 cele mai bine vandute modele Ford in 2016 au fost Focus cu un numar de 2630 unitati, urmat de modelele Fiesta si Transit, cu 1888, respectiv 1698 de unitati. In ceea ce priveste vehiculele comerciale, Ford a inregistrat o crestere de 42% a volumului de inmatriculari fata de 2015, devenind lider pe piata de LCV-uri si MCV-uri. Prin reteaua nationala de dealeri din Romania, Ford este prezent in 37 de locatii in toatatara, dintre care 4 FordStore, inaugurate in 2015 si 2016. 2017 este un an extrem de important pentru Ford in Romania, atat prin lansarea noului model Ford Fiesta, dar si prin inceperea productiei noului EcoSport la fabrica din Craiova, moment planificat pentru toamna acestui an. De la preluarea uzinei de la Craiova in 2008 si pana in prezent, Ford a investit in Romania peste1 miliard de euro pentru a sustine operatiunile sale de productie. Ford produce in acest moment la Craiova monovolumul de mici dimensiuni B-MAX si motorul Ford de 1.0 l EcoBoost- singurul motor din lume care a primit distinctia de „Motorul International al Anului“ pentru trei ani consecutiv.